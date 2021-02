Welfare & HR Summit – 22 febbraio 2021 24 febbraio 2021

L'edizione 2021 di Welfare & HR Summit ha approfondito le novità nel mercato del lavoro e gli impatti sulla governance e la gestione del personale in azienda. L'evento è stato un momento di confronto e dialogo tra Esperti e Istituzioni alla luce dei nuovi scenari normativi, per permettere alle aziende italiane di organizzarsi per vincere la sfida imposta dalla pandemia.