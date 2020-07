Web Conference Smart Working 03 luglio 2020

A causa dell'emergenza Covid-19, negli ultimi mesi imprese e Pubblica Amministrazione hanno sperimentato con successo varie forme di lavoro a distanza, garantendo continuità in un periodo complesso per il Paese. Smart Working e Remote Working sono diventati temi fondamentali per la governance dell'impresa, attorno a cui ripensare i modelli organizzativi per costruire strategie di sviluppo per la ripresa. Ma quali sono gli aspetti normativi da presidiare? Quali soluzioni tecnologiche privilegiare? A quali casi di successo ispirarsi per la ripartenza? Tutte le risposte nella Web Conference di 24ORE Eventi che si è tenuta martedì 30 giugno 2020, che ha visto la partecipazione di Enzo De Fusco, Consulente del lavoro e Fondatore di De Fusco & Partners; Ivana Pais, Professore associato di Sociologia Economica presso l'Università Cattolica di Milano; Stefano Tomasini, Direttore Centrale per l'Organizzazione Digitale dell'INAIL; Renzo Giacometti, Direttore HR e Procurement di Tamoil Italia; Alessandro Magnino, Responsabile Marketing Grandi Aziende e Pubbliche Amministrazioni di Vodafone Business Italia e Gregorio Moretti, Responsabile Risorse Umane di Autostrade per l'Italia.