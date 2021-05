UTP Summit, 26 maggio 2021 28 maggio 2021

Fattori macroeconomici e Covid-19: come stanno impattando sul mercato dei crediti deteriorati. Come sta cambiando la gestione delle posizioni UTP nel periodo di post-lockdown? Quali prospettive per il finanziamento delle imprese UTP? Quali best practice dal mondo degli NPL possono essere applicate sul mercato degli UTP?