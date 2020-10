Un green new deal per il patrimonio immobiliare pubblico: impatto economico, ambientale, sociale 16 ottobre 2020

L'evento ha analizzato le conclusioni di una ricerca della società di studi economici Nomisma, realizzata per Rekeep, che illustra gli importanti risultati economici, sociali e ambientali che potrebbero essere conseguiti attraverso interventi di riqualificazione energetica e sismica del patrimonio immobiliare pubblico non residenziale (per es. uffici comunali e scuole territoriali), sostenibili da parte della PA grazie anche alla formula del Partenariato Pubblico Privato.