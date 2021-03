Reshape the World – 24 marzo 2021 26 marzo 2021

Il mondo intero sta cambiando con una nuova spinta e accelerazione. Anche il Sole 24 Ore si trasforma. Cambia la forma, cambiano i contenuti, del quotidiano ma non solo. Il lancio del nuovo quotidiano è il simbolo di CAMBIAMENTO, un tema centrale nella sfera personale e collettiva mai come ora. Reshape significa la capacità delle nostre imprese e del sistema Italia di cambiare e reinventarsi costantemente, sia al proprio interno che all'esterno. Reshape riflette inoltre l'impegno del Sole 24 Ore nel seguire e assistere questo processo di adattamento e trasformazione. Attraverso testimonianze e rappresentanti delle istituzioni l'evento ha analizzato alcuni temi chiave per prepararsi e affrontare le sfide del futuro prossimo.