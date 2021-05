RECOVERY PLAN PNRR: sfide e opportunità per il sistema Italia -

29 aprile 2021 - sessione della mattina

03 maggio 2021

Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono in arrivo i fondi europei che permetteranno di attuare il programma Next Generation EU a livello nazionale. Articolato in 6 macro-missioni, il programma è lo strumento per la ripartenza dell'Italia e per realizzare le riforme che consentiranno di accelerare sul fronte dell'innovazione e della digitalizzazione.

Un'opportunità per le nostre imprese, che giocheranno un ruolo centrale nel processo di sviluppo e di rilancio del nostro sistema economico: spetterà a loro governare la transizione verso un Paese più sostenibile, digitale ed inclusivo.

Nel corso della mattina sono stati analizzati le riforme strutturali e gli investimenti in ottica di crescita di lungo periodo, con due focus dedicati alla transizione ecologica e al digitale.

Nel corso del pomeriggio, focus verticali su salute e sanità, turismo, infrastrutture, lavoro, giovani.