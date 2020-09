Real Estate & Finance Summit 24 settembre 2020

Real Estate & Finance Summit è tornato in un nuovo format digitale, per approfondire l'impatto della recente pandemia sul settore. Un momento di riflessione su trend e prospettive future . Obiettivo dell'incontro è fare un'analisi sull'evoluzione del settore del Real Estate italiano come motore della ripresa economica e della rigenerazione urbana delle nostre città.