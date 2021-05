Real Estate & Finance Summit -

Scenari futuri nell'era del post covid

19 maggio 2021

20 maggio 2021

Digitalizzazione ed evoluzione degli spazi sono i temi che hanno subito una forte accelerazione per via del Covid-19.

Quale scenario si prospetta all'orizzonte? Partendo dall'analisi delle grandi sfide della BCE, in tempi di pandemia e bassa inflazione, l'obiettivo è delineare scenari e rischi per la ripresa economica post-Covid e quale sarà l'impatto sul Real Estate.