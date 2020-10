RE-ECONOMY SUMMIT – 14 ottobre 2020 19 ottobre 2020

L'evento ha analizzato i nuovi paradigmi della green economy e l'impatto sui processi aziendali, come cambia il modo di fare business e di comunicare per le aziende. L'economia circolare come nuovo fattore di competitività aziendale, il ruolo del packaging nella sostenibilità, il legame tra finanza e sostenibilità, i nuovi modelli di sviluppo sostenibile per il Made in Italy.