Merger & Acquisition Summit – 14 aprile 2021 20 aprile 2021

Le M&A sono strategie di finanza straordinaria e rappresentano un settore chiave per l'economia del nostro paese. Se ben pianificate, possono condurre a dei guadagni consistenti. Sono anche uno strumento indispensabile per attivare i processi di crescita delle imprese e creare valore per gli azionisti delle stesse. L'evolversi del processo acquisitivo richiede un'accurata pianificazione che deve obbligatoriamente considerare tutti i problemi e i tempi necessari per l'integrazione delle realtà operative coinvolte nel deal. Ma quali sono i temi che determinano i deal più importanti? Qual è lo scenario futuro? Queste alcune domande alle quali dare risposta durante la giornata di lavori.