Le città post COVID: resilienti, intelligenti, sicure 16 giugno 2020



L'emergenza sanitaria ha messo in luce la capacità di reazione dei cittadini ma anche fragilità e debolezze delle città. La transizione verso città più vivibili, smart e in grado di favorire relazioni sociali e processi di cambiamento virtuosi, non è più rimandabile.

In questo senso le risposte più positive sono arrivate soprattutto da quelle città che, da tempo, sono state in grado di elaborare modelli di gestione basati sul coinvolgimento dei cittadini e su progetti urbani partecipati.