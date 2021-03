La strategia sull'idrogeno e la transizione energetica 31 marzo 2021

L'idrogeno prodotto da fonti rinnovabili avrà un impatto eccezionale sullo sviluppo del nostro Paese, sia da un punto di vista industriale sia di ecosostenibilità dell'intero sistema, permettendo di accelerare il processo di decarbonizzazione verso un modello ecosostenibile.

Il tema è fondamentale anche grazie al Recovery Fund, che prevede budget specifici per guidare la transizione energetica dell'intera Europa verso un modello green.

Dopo venti edizioni del prestigioso Italian Energy Summit, Il Sole 24 Ore propone un appuntamento specifico sull'Idrogeno che avrà l'obiettivo di fare il punto su un tema di fortissima attualità attraverso i rappresentanti delle più importanti industrie del settore energetico, e non solo, in Italia.