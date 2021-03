La ripresa agile delle imprese italiane – 9 marzo 2021 16 marzo 2021

La crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria oggi impone al Paese di concentrarsi sulla ripresa. Le imprese italiane saranno protagoniste di un grande progetto per creare sviluppo sostenibile con l'apporto decisivo delle tecnologie digitali, grazie anche ai fondi previsti dal piano Next Generation UE. SAP è al fianco di imprese e organizzazioni per aiutarle a diventare più agili e più competitive attraverso un percorso di trasformazione digitale che risponde alle nuove esigenze del business. Ne parleremo con importanti ospiti, business leader e imprenditori, che si confronteranno sui temi dell'innovazione tecnologica al servizio dello sviluppo.