Investire in Milano – 19 novembre 2020 23 novembre 2020

Investire in Milano è stato il nuovo appuntamento in formato digitale dedicato ad approfondire le prospettive di investimento nella città metropolitana lombarda. Obiettivo dell'incontro è stato quello di fare un'analisi sull'evoluzione del settore immobiliare milanese come motore della ripresa economica e della rigenerazione urbana delle nostre città, tra la sfida alla pandemia e le opportunità derivanti

dell'appuntamento olimpico Milano-Cortina 2026.