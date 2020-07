Investire Informati Digital Round Table 06 luglio 2020

Come investire, dove investire, come ripartire dopo l'emergenza Covid 19? E come mettersi al riparo da altre emergenze, come pianificare al meglio l'impiego dei propri risparmi? Sono domande e temi abituali a Due di Denari, nell'appuntamento di “Investire Informati”, che ogni giovedì su Radio24 dà spazio a esperti e operatori del risparmio per analizzare con loro l'andamento dei mercati, i nuovi prodotti finanziari, le tendenze del momento e quelle di lungo termine. Sempre traducendo questi interventi in consigli pratici agli ascoltatori, con l'abituale “autorevoleggerezza” che contraddistingue il programma di Debora Rosciani e Mauro Meazza, in onda da lunedì a venerdì dalle 11 alle 12. ll 30 giugno “Investire Informati” è diventato live e in streaming dall'Auditorium de Il Sole 24ORE a Milano in compagnia degli esperti del settore moderati dai due conduttori. Lo shock della pandemia, i tassi a zero, la volatilità di Borsa, le norme che cambiano: come dobbiamo relazionarci con queste continue sfide? Come analizzare i nostri bisogni e le nostre scelte? A chi affidarci? Tra i relatori Alessandro Tentori, Chief Investment Officer Italy di Axa Investment Managers; Alessandro Gandolfi, Managing Director & Head of Italy di Pimco; Edoardo Fontana Rava, Direttore Sviluppo Prodotti e Modello di Business di Banca Mediolanum; Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management; Annamaria Lusardi, Direttore del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria e docente di Economia alla George Washington University; Fabio Galli, Direttore Generale di Assogestioni; Maurizio Bufi, Presidente di Anasf.