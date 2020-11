Innovation days – La Puglia che riparte 13 novembre 2020

Il tour – giunto ormai alla sua settima tappa - punta i fari sulla regione Puglia, che in quest'anno drammatico non solo è riuscita a fare meglio di altre regioni in termini di ricerca e innovazione e nascita di nuove realtà imprenditoriali, ma addirittura nei primi dieci mesi del 2020 e dopo la frenata di marzo e aprile, registra ben 126 nuove startup – addirittura meglio del 2019 – registrando così un +20% di nuove iniziative. Un risultato che non è casuale, ma che rappresenta l'esito di un percorso che ha visto la Regione progressivamente irrobustire le proprie capacità innovative.