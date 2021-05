Innovation Days Piemonte-Liguria – 12 maggio 2021 13 maggio 2021

Continua in Piemonte e Liguria il viaggio del Sole 24 Ore e con Confindustria che attraversa i territori italiani all'insegna dell'innovazione. Un evento, moderato dai giornalisti del Sole 24 Ore, in cui imprenditori e istituzioni si confrontano per condividere esperienze di successo, nuovi modelli di business e idee vincenti per le aziende di domani.