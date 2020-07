Innovation days La Lombardia che riparte 17 luglio 2020

La Lombardia riparte dalla voglia di fare impresa, pur nelle enormi difficoltà del momento. Un motore che si riaccende tra aziende biomedicali che trovano soluzioni anti-Covid, atenei che si reinventano nella didattica online, aziende che tornano ad assumere per affrontare la domanda non gestita nel periodo di lockdown, grandi gruppi immobiliari che confermano la propria strategia di crescita, multinazionali che investono nuove risorse sul territorio, start-up che nei momenti di crisi hanno fornito soluzioni vitali per affrontare l'emergenza. Sono questi i temi e le storie al centro della tappa del dedicata alla Lombardia di Innovation days, il roadshow del Sole 24 Ore che si pone l'obiettivo di indagare, a partire dai territori chiave della manifattura italiana, le capacità innovative del sistema locale, oggi alle prese con la maggiore catastrofe economica dal dopoguerra.