Innovation days L’Italia che riparte 22 giugno 2020

Dopo il lockdown, la ripartenza pone nuove sfide alle imprese. Per raccontarle e capire quali sono i nuovi obiettivi dell'Italia, Il Sole 24 Ore organizza “Innovation Days. L'Italia che riparte”, un viaggio in otto tappe che attraversa i distretti industriali e i territori andando alla ricerca delle imprese che non si sono fermate, per capire come dare inizio alla ripresa e come affrontare il futuro del nostro paese, raccontando il mondo dell'economia dei territori e dell'innovazione delle imprese italiane. Un confronto sulla ripartenza del sistema Italia attraverso il racconto delle realtà del nostro tessuto imprenditoriale che hanno proseguito nella loro attività per garantire beni e servizi durante la fase acuta dell'emergenza Covid 19.