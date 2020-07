Innovation days L’Emilia-Romagna che riparte 28 luglio 2020

Come si attrezzano le aziende per la ripresa? E quale impatto ha avuto finora l'emergenza Covid? Le imprese sono ancora una volta protagoniste nella tappa del roadshow del Sole 24 Ore Innovation Days, dedicato questa volta all'Emilia-Romagna che riparte. Testimoni della ripresa sono aziende della meccanica, del comparto food, delle piastrelle, della motorvalley, della grande distribuzione. Così come i rappresentanti dell'associazionismo imprenditoriale e i vertici istituzionali, a partire dal Governatore della regione Stefano Bonaccini.