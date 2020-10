Innovation days – le Isole che ripartono 21 ottobre 2020

Da dove sono ripartite le economie delle nostre isole maggiori? Turismo ma non solo per la Sicilia e la Sardegna, due regioni accomunate dalla natura geografica, ma con economie profondamente diverse. Un interessante confronto l'appuntamento di Innovation days dedicato alle Isole per scoprire storie di eccellenza e di ripartenza dopo il lockdown.