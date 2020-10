INNOVATION DAY - Piemonte 14 ottobre 2020

Al Piemonte che riparte è dedicata la quinta tappa del Roadshow del Sole 24 Ore Innovation Days, percorso che attraversa le principali aree manifatturiere del Paese per raccontare l'impatto della crisi nei territori, che pure tra mille difficoltà provano a rialzare la testa. Un primo panel è dedicato agli investimenti in ricerca e innovazione, al know-how come carburante per ripartire. Un secondo momento di confronto riguarda i principali motori della ripresa, dal credito all'Ict , alla mobilità sostenibile. E infine uno spazio è dedicato ai racconti di innovazione dei singoli imprenditori, con storie che si intrecciano tra aerospazio e largo consumo; meccanica e alimentare, abbigliamento e componentistica. Comparti che provano faticosamente ripartire dopo il dramma del lockdown, affrontando le difficoltà di una domanda interna non brillante e di un export che ancora non è tornato sui livelli precedenti la crisi.