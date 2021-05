Il GSE per la transizione energetica del Paese. Presentazione del rapporto delle attività 2020– 25 maggio 2021 26 maggio 2021

Testo La presentazione del Rapporto attività 2020 è l'occasione per condividere i risultati di un anno particolarmente significativo anche nel settore energetico.

Un decennio di grandi trasformazioni si è chiuso con una pandemia che ha modificato il corso delle nostre vite e che ci ha permesso

di scoprire il valore della sostenibilità. Il 2020 è soprattutto il punto di partenza per un nuovo decennio all'insegna della transizione

energetica ed ecologica del Paese. Il GSE è al fianco di cittadini, imprese e istituzioni per intraprendere insieme la strada dello sviluppo sostenibile.