I trasporti e la logistica delle merci sono da sempre un elemento chiave per la crescita economica di un Paese. Ma qual è il futuro di questo settore in Italia? I Dalla ferrovia al mare, passando per il cargo aereo, quello stradale e l'intermodalità, la parola chiave per l'evoluzione di questo settore è sostenibilità: ambientale, ma anche economica e sociale. Questi i temi trattati nella Tavola Rotonda Digitale “I trasporti nell'era della transizione ecologica” con Massimo De Donato e i suoi ospiti. Per ulteriori approfondimenti: https://eventi.ilsole24ore.com/radio24/digital-round-table-trasporti/