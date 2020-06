GSE: il Rapporto Attività 2019 11 maggio 2020

Grande successo per l'evento “GSE per lo sviluppo e la crescita del paese - Il Rapporto Attività 2019”, organizzato da 24 ORE Eventi in collaborazione con Il Sole 24 ORE, che si è svolto in diretta streaming mercoledì 6 maggio 2020. La fotografia scattata dalla società del ministero dell'Economia, presieduta da Francesco Vetrò e guidata da Roberto Moneta, ha consentito di porre in fila tutte le iniziative messe in pista dal GSE che in Italia promuove lo sviluppo sostenibile tramite l'incentivazione delle fonti verdi e dell'efficienza energetica, ma anche mediante il sostegno e la formazione della pubblica amministrazione, delle imprese, dei cittadini e degli studenti.