Forum Finanza alternativa – 29 ottobre 2020 03 novembre 2020

La ripartenza post-Covid richiederà il miglior utilizzo di tutte le risorse disponibili a sostegno delle imprese. Tra quelle finora sottoutilizzate in Italia, nonostante l'offerta crescente e a condizioni sempre meno invasive, c'è la finanza alternativa: private equity, private debt e altre soluzioni offerte dal mercato dei capitali.

L'obiettivo del Forum è quello di farsi raccontare lo stato dell'arte relativo alle fonti di finanziamento alternative al tradizionale finanziamento bancario nell'ottica di promuovere la diffusione dei capitali per la crescita e la ripartenza facendo ricorso a tutte le leve che il mercato oggi è in grado di offrire.