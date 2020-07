Food & Made in Italy Summit 14 luglio 2020

L'intera filiera agro-alimentare, dai campi agli scaffali, alla ristorazione e all'horeca, vale circa 538 miliardi di euro, pari al 25% del Pil. Ma qual è stato l'impatto della recente pandemia sul settore? Quali sono le priorità oggi e quali azioni si possono mettere in atto per ripartire e rilanciare il settore simbolo del Made in Italy? Il 9 luglio 2020 si è tenuto Food & Made in Italy Summit, tornato in un nuovo format digitale. L'evento ha analizzato, in un confronto con aziende e istituzioni, i temi della crescita sostenibile del comparto agricolo: il ruolo del packaging e dell'innovazione tecnologica, l'importanza della valorizzazione dei sistemi a vocazione territoriale, le prospettive di evoluzione del comparto fieristico di settore alla luce dei mutamenti strutturali che la pandemia ha portato nei comportamenti di consumo, con un focus finale dedicato alle incognite ed alle nuove opportunità di mercato per il settore vitivinicolo italiano. Con la partecipazione del Ministro alle Politiche agricole Alimentari e Forestali Teresa Bellanova.