Food Industry Summit - I nuovi scenari dell'agroalimentare– 20 maggio 2021 24 maggio 2021

L'evento analizza, attraverso le testimonianze di istituzioni, operatori del settore, protagonisti del food in Italy, le profonde trasformazioni del settore dell'agrifood, e le nuove priorità in ottica di Agenda 2030. Innovazione e sostenibilità sono i fattori chiave per la ripartenza post pandemia e per la competitività sui mercati internazionali.