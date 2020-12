FATTORE I: nuovi scenari e modelli di business per le PMI – 3 dicembre 2020 09 dicembre 2020

Le piccole medie imprese italiane rappresentano un ecosistema di realtà diffuse sul territorio, un grande valore aggiunto per la produttività Made in Italy. Ma qual è la variabile che determina il successo di una PMI? “Fattore I” è un percorso di ricerca realizzato da Banca Ifis, in partnership con l'Università Ca' Foscari e in collaborazione con l'Università di Padova, che narra le storie di PMI di diversi settori produttivi, raccontandoci come stanno vivendo l'attuale nuovo contesto economico e sociale e affrontando

l'evoluzione dei modelli di business in una prospettiva di lungo termine.