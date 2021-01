Emicrania-20 gennaio 2021-Combattere il disagio e prospettive future 21 gennaio 2021

L'emicrania, caratterizzata da una grande variabilità clinica, è la terza malattia più frequente al mondo e la seconda più disabilitante che condiziona fortemente la qualità della vita di chi ne soffre. Nel mondo il 12% delle persone soffre di cefalea cronica, in Italia parliamo di 8 milioni di persone, in prevalenza donne, con un importante costo annuo a paziente e con un forte impatto a livello sociale e professionale. Come migliorare la qualità di vita del paziente e quali le prospettive future sono alcuni dei temi che sono stati approfonditi durante questo incontro.