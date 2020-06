Distanti e connessi: società digitale dopo il COVID 16 giugno 2020

La pandemia, come tutti i momenti di crisi, ha accelerato trasformazioni e cambiamenti. Primo fra tutti il rapporto con il digitale, diventato pervasivo in diversi settori: dalla didattica, alle relazioni sociali, dall'assistenza medica al lavoro. L'adozione diffusa del digitale, auspicata dagli esperti di innovazione negli ultimi anni, diventa ancora di più un fattore competitivo per le imprese soggette alla logica della selezione naturale del mercato. Ma che dire invece della società tutta? E' fondamentale quindi il ruolo delle istituzioni e della politica, che devono garantire con maggiore determinazione e concretezza, la tenuta delle comunità, sostenendo e favorendo una transizione in cui nessuno deve rimanere indietro in quella che è stata definita una vera e propria evoluzione darwiniana.