Dalla Lombardia, la ripartenza del paese. 14 dicembre 2020

La Lombardia come motore per la ripartenza del Paese dopo l'emergenza sanitaria. Il 3 dicembre nell'evento dedicato al territorio e alla sua situazione economica, importanti esponenti dell'industria e delle istituzioni si sono confrontati sugli strumenti a sostegno delle imprese. Al centro del dibattito: l'export, un driver strategico per ridare slancio alla crescita economica, e il sistema fieristico, ulteriore asset per la ripresa economica e sociale del Paese.