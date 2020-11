Cybersecurity – 25 novembre 2020 27 novembre 2020

L'evento digitale “Cybersecurity – Le nuove sfide per le imprese che cambiano”, organizzato da 24 ORE Eventi in collaborazione con Assolombarda e il Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del CINI, è stato l'appuntamento di riferimento per comprendere come difendere il perimetro aziendale, ormai diffuso, ed evidenziare come le aziende possano implementare le soluzioni tecnologiche di sicurezza informatica necessarie per mantenere protetta la gestione della continuità operativa.