Corporate Sustainability Hub – 31 marzo 2021 02 aprile 2021

“Corporate Sustainability Hub” è l'evento digital organizzato da Core e dal Sole 24 Ore, in collaborazione con PwC Italia.

Quattro panel durante i quali manager di grandi aziende, rappresentanti istituzionali e opinion leader si sono confrontati sul tema della sostenibilità in tutte le sue declinazioni: mobilità e finanza sostenibile, decarbonizzazione, Green New Deal. Obiettivo: valorizzare le best practices messe in campo dalle aziende in termini di sostenibilità ambientale economica e sociale.