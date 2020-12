9° HEALTHCARE SUMMIT - 4 dicembre 2020

La sanità del futuro post pandemia 10 dicembre 2020

Punto di riferimento in Italia per i rappresentanti del settore sanitario, farmaceutico e delle istituzioni. L'evento ha analizzato a 360° gli scenari evolutivi attesi per il SSN nel futuro post pandemia. Tra gli argomenti trattati è stato fatto un'analisi della sanità italiana tra ordinarietà ed emergenza; i nodi del sistema, le risorse umane, finanziarie, l'equità nell'accesso alle prestazioni e le autonomie territoriali.