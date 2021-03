Volo in jet privato pagato in criptovaluta, il record in Italia

Milano, 11 mar. (askanews) - È stata registrata in Italia la più grande transazione al mondo in criptovaluta per un singolo volo a bordo di un jet privato. Sono stati spesi oltre 500mila dollari per un volo della Fast Private Jet, con sede a Verona, tramite la piattaforma BitPay che ha certificato l'operazione. La cifra è stata pagata per un volo a lungo raggio, avvenuto nelle scorse settimane. Sara Chiarelli, communications e PR manager Fast Private Jet. "La vision di Fast private da sempre si focalizza sull'implementazione di strumenti tecnologici innovativi che le consentono di differenziarsi all'interno del mercato della business aviation - spiega - Fast private, in un'ottica di economia sempre più virtuale, è stata pioniera nell'offrire servizi a noleggio di private jet con criptovalute e rappresenta la prima realtà in Italia e tra le prime in Europa a offrire questo tipo di servizio".

Secondo la società, nei prossimi anni i sistemi di pagamento saranno la chiave per accedere a canali distributivi di business innovativi, veloci ed efficaci. "Il futuro della business aviation - conclude - dipenderà dalla capacità di implementare nuovi strumenti tecnologici in grado di abbassare i costi e aumentare l'accesso a questo tipo di servizio a un pubblico sempre più ampio".