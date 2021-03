Via libera di Musk ai Bitcoin: adesso si può pagare una Tesla

Milano, 24 mar. (askanews) - Sarà possibile da oggi pagare una Tesla in Bitcoin. Lo ha annunciato Elon Musk, fondatore della società automobilistica full electric, su Twitter. "Adesso puoi comprare una Tesla con i Bitcoin", ha scritto ai suoi follower l'imprenditore sudafricano. A febbraio Musk aveva rivelato di aver acquistato Bitcoin per un valore nominale di 1,5 miliardi di dollari e aveva già preannunciato la volontà di permettere ai clienti di pagare una Tesla con la più popolare delle criptovalute.

Per ora, ha sottolineato il founder sudafricano, l'acquisto in Bitcoin sarà possibile solo negli Stati Uniti, ma già nel corso dell'anno la novità potrà arrivare sugli altri mercati: "I Bitcoin pagati per una Tesla - ha sottolineato Musk sempre su Twitter - non saranno convertiti in moneta". Oggi un Bitcoin viene scambiato a 56mila dollari, questo vuol dire che per poter avere una Tesla in garage ne serviranno almeno uno e mezzo o due.