Un 2020 in forte crescita per Lego, gruppo danese punta su Cina

Milano, 10 mar. (askanews) - Lego ha registrato un 2020 in forte crescita. Lo ha spiegato il numero uno del gruppo Niels B. Christiansen, illustrando i risultati dell'anno scorso: Le vendite al consumo nel 2020 sono cresciute del 21 per cento rispetto a un 10 per cento della crescita di mercato.

"Abbiamo registrato una crescita a doppia cifra in tutti i nostri principali mercati nel mondo, e in particolare continuando una fortissima crescita a doppia cifra in Cina, come accade da un lungo periodo", ha detto il numero uno del marchio danese dei mattoncini.

Le entrate hanno raggiunto 43,7 miliardi di corone danesi (7 miliardi di dollari), cioè un 13 per cento in più rispetto al 2019. L'utile operativo è cresciuto del 19 per cento, arrivando a 12,9 miliardi di corone danesi (2,06 miliardi di dollari).

Christiansen ha spiegato che l'e-commerce si è rivelato cruciale durante la crisi pandemica. Ma il boom dell'online non ha fermato lo sviluppo della rete di store fisici del gruppo.

Nel 2021 il marchio dei mattoncini intende aprire altri 120 store, 80 dei quali in Cina, che si aggiungeranno agli oltre 600 già operativi.

Lego - ha detto ancora - è diventato il brand "numero uno nell'entertainment per i bambini quest'anno, il più riconosciuto brand al mondo a livello reputazionale per RepTrack nel 2020 e siamo anche stati riconosciuti come brand più amato al mondo", ha concluso Christiansen.