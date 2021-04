Tutte le novità Apple: nuovi iMac, iPad Pro, tracker e podcast

Milano, 21 apr. (askanews) - La nuova generazione di iMac e iPad pro, i tracker per ritrovare gli oggetti, un iPhone viola e un servizio di podcast. Sono le principali novità presentate da Apple nell'evento, senza pubblico e tutto digitale, presentato dall'amministratore delegato Tim Cook, che cammina nell'Apple Park raccontando la politica ambientale della società e i progressi in fatto di riduzione dell'anidride carbonica.

Si riparte dalla potenza del nuovo processore M1 realizzato da Cupertino, cuore dei nuovi iPad pro, con schermo Liquid Retina XDR, primo tablet ad usare un display a mini-led. Gli iMac dopo 9 anni sono stati rivoluzionati all'interno ma anche all'esterno, con sette colori diversi fra cui scegliere.

Entrano in scena per la prima volta nel mondo Apple gli Airtags, clip da attaccare agli oggetti per rilevarne sempre la posizione, grazia all'App dedicata "Dov'è".

Spuntano infine un nuovo colore per iPhone, il viola, disponibile dal 30 aprile, e un nuovo servizio di pdocast a pagamento, da maggio a 19,99 euro all'anno in 170 Paesi al mondo.