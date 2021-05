Turismo, la Spagna punta ad una rapida ripresa entro il 2021

Milano, 27 mag. (askanews) - Per la stagione turistica 2021, la Spagna vuole lasciarsi definitivamente alle spalle la fase peggiore della crisi indotta dalla pandemia puntando a recuperare rapidamente il flusso di turisti internazionali che scelgono le destinazioni iberiche per le vacanze. E in questo contesto c'è una forte attenzione verso i vacanzieri in arrivo dall'Italia. "La Spagna prevede di recuperare tra il 40 e il 50 per cento del volume d'affari registrato sul 2019, con visitatori in arrivo dall'Italia in linea con queste percentuali - dice Miguel Sanz direttore generale dell'Istituto Turismo della Spagna 'Turespana' - I turisti italiani conoscono molto bene la Spagna. E siamo sicuri che da tutte le regioni di Italia già nel 2021 torneranno a scegliere le località della penisola iberica, e dei nostri arcipelaghi, sia per le vacanze estive sia per i soggiorni brevi in autunno e inverno, e poi di nuovo nella primavera-estate 2022".

Miguel Sanz è stato a Milano per inaugurare la nuova sede meneghina dell'ufficio turistico, in via Pattari, alle spalle del Duomo. Inaugurazione che coincide anche con i 60 anni di presenza a Milano di Turespana e che ha visto partecipare alla breve cerimonia anche Eduardo Alonso, console generale della Spagna a Milano, Fedele Confalonieri, presidente Veneranda Fabbrica del Duomo e presidente Mediaset, monsignore Borgonovo, arciprete del Duomo, Fulvio Pravadelli direttore generale Veneranda Fabbrica del Duomo, Isabel Garana, direttore dell'Ente Spagnolo del Turismo a Milano, e Jorge Rubio, direttore dell'Ente Spagnolo del Turismo a Roma.

"L'Italia molto è importante per la Spagna: è il nostro quarto mercato di riferimento - ha proseguito il direttore generale di Turespana - Oltre Roma abbiamo l'ufficio a Milano per rappresentare meglio le realtà e le destinazioni spagnole verso gli operatori e i consumatori di tutto il Nord Italia, area principale di provenienza dei flussi turistici italiani verso in nostro Paese".

Per sostenere la ripresa e il rafforzamento delle destinazioni iberiche l'Istituto ha lanciato ad inizio maggio la campagna "Ti meriti la Spagna". "Ti meriti la Spagna è lo slogan che abbiamo pensato quest'anno per promuovere il nostro come destinazione di vacanze. Dopo 14 mesi di pandemia ci meritiamo delle vere vacanze. La Spagna è sinonimo di vacanza quindi tutti ci di meritiamo, davvero, la Spagna".