Turismo, Garavaglia: obiettivo essere coinvolti in stagione 2021

Milano, 16 mar. (askanews) - "Abbiamo un obiettivo che è la stagione turistica 2021, il nostro principale obiettivo è di essere da subito coinvolti per fare ripartire tutti i flussi turistici possibili". Lo ha detto, durante l'audizione parlamentare sulle linee programmate del proprio dicastero, il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, indicando questo come uno dei sette punti principali del proprio impegno.

"Il primo tema - ha aggiunto il ministro - è la sicurezza, siamo ancora in un periodo difficile. Esistono già ora protocolli che rendono possibile fare turismo in Italia, è un messaggio di fiducia che possiamo dare. Il secondo punto è che per forza di cose dopo Pasqua le cose andranno migliorando, vogliamo usare questo periodo per affinare i protocolli. Con i ministeri dei Trasporti e della Salute ci stiamo confrontando anche sui temi della mobilità per i turisti. Abbiamo avuto incontri a livello europeo sul tema del Green Pass, la discussione procede ed è seguita direttamente dalla Presidenza del Consiglio, e pensiamo che avremo degli sviluppi nel corso del mese".