Turismo e impresa per fare della Sardegna un’isola sostenibile di Davide Madeddu 22 gennaio 2020

L'organismo scientifico regionale, Sardegna ricerche, ha avviato un progetto complesso in cui l'aspetto turistico locale si lega a quello globale, il tutto all'insegna dell'ecocompatibilità e dell'economia circolare. È il bando “Sardegna un'Isola Sostenibile”, finanziato dalle risorse europee del Por Fesr 2014-2020.

