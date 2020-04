Trenta assunzioni peTrenta assunzioni per le nuove mascheriner le nuove mascherine di Luca Orlando 08 aprile 2020

Per produrre mascherine da destinare agli ospedali la milanese Bls assume 30 persone e avvia la produzione su tre turni.

Cancellando o mettendo in stand-by anche numerosi ordini per prodotti industriali, ora messi in secondo piano dall'emergenza.

Il racconto dell'amministratore delegato dell'azienda nata nel 1970