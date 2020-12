Trasporto pubblico locale: nel 2020 perdite per 2 miliardi euro

Milano, 22 dic. (askanews) - "Per quanto riguarda l'intero comparto del Trasporto pubblico locale nel 2020 le perdite sono di 2 miliardi di euro, una cifra enorme". Lo ha detto il direttore generale di Atm e presidente di Agens, Arrigo Giana, incontrando la stampa a Milano Cadorna. Giana ha spiegato che dal governo finora sono arrivati 1,1 miliardi di euro, ne mancano ancora 900 milioni, ma il confronto con l'esecutivo prosegue. Inoltre, ha aggiunto Giana, altri 100 milioni sono stati stanziati, a parte, per i potenziamenti dei servizi previsti in queste settimane.