Toyota Yaris è Car of the Year 2021, seconda Fiat 500 elettrica

Milano, 1 mar. (askanews) - Toyota Yaris è Car of the Year 2021. Vent'anni dopo il riconoscimento ottenuto con la prima generazione nel 2000, Yaris si è aggiudicata di nuovo il prestigioso premio con 266 punti su 475, battendo le altre sei finaliste: Fiat Nuova 500 elettrica (240 punti) Cupra Formentor (239 punti), Volkswagen ID.3 (224 punti), Skoda Octavia (199 punti), Land Rover Defender (164 punti) e Citroen C4 (143 punti). Toyota Yaris con motorizzazione ibrida è prodotta in Europa e si è affermata su elettriche pure come la Volkswagen ID.3 e la Nuova Fiat 500 penalizzate dalla scarsa diffusione di infrastrutture di ricarica.

La cerimonia di premiazione che anticipava l'apertura del Salone dell'Auto di Ginevra (Gims) è stata l'occasione per un annuncio importante. L'Ad di Gims, Sandro Mesquita, ha confermato che nel 2022 il Salone ci sarà anche se con un format diverso grazie a una partnership importante in via di definizione: "Non vedo l'ora di ospitarvi per la prossima cerimonia di The Car of the Year in quella che sarà una grande edizione del Salone Internazionale di Ginevra 2022", ha detto il Ceo Sandro Mesquita.

Il premio "The Car of the Year", assegnato dal 1964, è il riconoscimento più prestigioso e ambito nel mondo automobilistico ed è assegnato da una giuria composta da 59 giornalisti di settore provenienti da 22 paesi.