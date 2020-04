Temperatura, distanze, protezioni: ecco le regole di chi resta aperto di Luca Orlando 20 aprile 2020

L'organizzazione del lavoro ai tempi del virus deve cambiare, adeguandosi alle nuove norme di sicurezza. I protocolli siglati tra imprese e sindacati prevedono infatti regole stringenti per combattere il contagio. Che prevedono sia nuovi dispositivi di protezione che un diverso assetto organizzativo e funzionale all'intero delle aziende. Ma cosa cambia in concreto? E come si svolge una giornata di lavoro ai tempi del Covid-19? Siamo andati a visitare Esprinet, gruppo da oltre quattro miliardi di ricavi, tra i maggiori distributori di informatica al mondo.