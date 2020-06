Stati generali, Gualtieri: investimenti perno del piano rilancio

Roma, 13 giu. (askanews) - Gli Stati generali dell'economia sono stati "una giornata di approfondito confronto" ed è "emerso molto bene il forte grado di consenso su questo piano di rilancio che stiamo elaborando per trasformare l'Italia". Lo ha affermato il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, sottolineando che al centro del piano ci sono gli investimenti perché "vogliamo diventare uno dei Paesi che investono di più".

"Si annuncia una settimana ricca - ha aggiunto Gualtieri - in cui ascolteremo le forze produttive e sociali". Poi per il governo si aprirà una fase in cui "faremo tutte le misure necessarie" per realizzare il piano di rilancio.

"Questo piano di rilancio del Paese che stiamo elaborando è orientato agli assi dell innovazione, sostenibilità, formazione, coesione sociale e il nesso tra le misure che stiamo realizzando con gli altri paesi Ue per non lasciare indietro nessuno e contenere gli effetti economici del virus, e la seconda fase che guarda al domani perché questo piano punta anche a trasformare l Italia e a cogliere le opportunità che si aprono anche grazie al piano d investimenti europeo". "Il perno - ha aggiunto Gualtieri - saranno gli investimenti, vogliamo diventare tra i paesi che investono di più in scuola, ricerca, innovazione, essere leader nei pagamenti digitali, trovare risorse contrastando l evasione fiscale e attingendo in pieno a questo piano di rilancio per l Europa".