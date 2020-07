Creato Per Vodafone Business

Smart Working: strategie e soluzioni abilitanti per ottimizzare i processi e migliorare l’efficienza organizzativa

Durante la Web Conference “Smart Working”, organizzata martedì 30 giugno da 24ORE Eventi, le aziende hanno avuto ampio spazio per raccontare le proprie esperienze durante l'emergenza Covid-19 e le soluzioni adottate per continuare a ottenere risultati. Tra queste, Vodafone si è distinta per il duplice ruolo di azienda impegnata a garantire efficienza e benessere organizzativo e di abilitatore tecnologico, che ha consentito all'intero Paese di affidarsi a un'infrastruttura all'altezza della crisi. Questi e altri temi, tra cui uno sguardo alle modalità di lavoro del futuro, sono gli argomenti della conversazione della giornalista del Sole 24 ORE Francesca Milano con Alessandro Magnino, Responsabile Marketing Grandi Aziende e Pubbliche Amministrazioni di Vodafone Business Italia.