SMART EDUCATION: SUPERPOTERI AI DOCENTI

Luciano Canova, per VODAFONE BUSINESS LAB , ci spiega in che senso dovremmo auspicare un cambiamento della didattica a distanza sfruttando l'aiuto della tecnologia e della digitalizzazione. L'emergenza degli ultimi medi infatti ha portato milioni di studenti e i loro docenti a ripensare la didattica in modalità distance – DAD – ma pensarla come una semplice remotizzazione di lezioni e attività è riduttivo; si rende necessario un profondo ripensamento nel modo di fare scuola. Ma quali sono i superpoteri che la tecnologia offre al docente per un'attività di apprendimento aumentata?E se cominciassimo a parlare di DAD come Didattica Amplificata dal Digitale?