SisalPay5 lancia mynews, dedicata alla comunità dei rivenditori

Milano, 21 lug. (askanews) - Una web tv-newsletter per comunicare in modo immediato e interattivo con la rete dei circa 50 mila partner SisalPay5 che danno vita a quella che è una vera e propria comunità di imprenditori, che condividono sogni e bisogni quotidiani e concreti. E' "mynews", l'ultima iniziativa di comunicazione "interna" - si fa per dire - avviata da SisalPay5 nel suo lavoro di costruzione della più grande reltà di proximity banking d'Italia. "Mynews è la prima web tv e newsletter che SisalPay5 ha voluto lanciare per introdurre una nuova forma di comunicazione con la nostra rete: più veloce, più immediata, e anche interattiva - dice Salvatore Borgese, General Manager Commercial & Banking Services SisalPay5 - E che traguarda l'avvio di un percorso di trasformazione digitale. 'Mynews' vuole essere un contenitore di informazioni, di formazione, che sarà utilissimo nostra rete e che avvicina ci rende sempre più vicini e più efficaci nel percorso che questo nostro progetto di 'banca di prossimità' deve affrontare".

Alla base dell'impegno su "mynews" la scelta strategica di sviluppare e consolidare, su principi del tutto innovativi, il rapporto con i partner. "Mynews è uno strumento fondamentale per avvicinarsi alla nostra rete. Per noi il concetto di "vicinanza" con i circa 50mila collaboratori è fondamentale - prosegue il General Manager - Devono essere sempre formati, informati e diventare quindi parte integrante di quelle che sono le strategie e il percorso che sta compiendo l'azienda".

Nella strategia di "vicinanza" di SisalPay5 "mynews" è solo il primo tassello.

Altre novità sono già in cantiere per il prossimo futuro. "Da settembre poi avremo un nuovo portale e una nuova app interamente dedicati ai nostri collaboratori. Questo perché mynews è soltanto il primo passo di un percorso di trasformazione digitale che noi vogliamo affrontare insieme alla nostra rete, e anche in questo caso vogliamo essere vicini alla nostra rete".

Comunicazione immediata e diretta, quindi, come pilastro portante di una comunità in crescita. "La comunicazione è un elemento fondamentale per il coinvolgimento della rete, dei dipendenti e di tutti quelli che sono gli stakeholder rilevanti per il successo dell'azienda - conclude Borgese - Quindi comunicare, condividere, le informazioni, gli obiettivi con la nostra rete è sicuramente un elemento chiave per il successo delle ambizioni e del progetto di questa azienda".